Верховная рада упростила снос памятников, связанных с Российской империей и СССР Фото: из соцсетей

Верховная рада Украины приняла проект закона, который упрощает процесс сноса памятников, связанных с Российской империей и Советским Союзом. Об этом в среду, 3 мая, заявил министр культуры Александр Ткаченко.

«Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, которые являются символами российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии», - написал глава ведомства в своем Telegram-канале.

Как отметил Ткаченко, этот законопроект, который разработан Министерством культуры и принятый Верховной радой, известен как «АнтиПушкин».

Напомним, памятник Александру Пушкину демонтировали во многих украинских городах, в том числе в Днепре, Харькове, Житомире, Кременчуге и Тульчине. Когда памятник демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республике (ДНР), назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко заявил, что «это место для своих героев, своей культуры и своей истории».

Кроме того, вандалы разрисовали самый большой памятник Александру Пушкину на Украине, который расположен в киевском парке Пушкин. На монументе написали «Памятник культурной экспансии» и «Палач».