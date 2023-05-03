В Египте при участии России началось строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

В Египте дан старт строительству третьего энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа», возводимой при участии России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Египте дан старт строительству третьего энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа», возводимой при участии России.

«3 мая 2023 года на площадке сооружения АЭС «Эль-Дабаа» залили «первый бетон» в фундаментную плиту энергоблока № 3. Строительство на третьем энергоблоке перешло в основную стадию», – сказано в Telegram-канале госкорпорации «Росатом».

Напомним, АЭС «Эль-Дабаа» станет первой атомной электростанцией в Египте.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган приняли участие в отрытии АЭС «Аккую». Корпорация «Росатом» передала сертификат на первый энергоблок Министерству энергетики Турции. По словам российского лидера, АЭС «Аккую» является одним из самых крупных инвестиционных проектов РФ и важнейшим совместным проектом Москвы и Анкары, позволяющим развивать экономические и соседские связи.