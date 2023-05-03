В медучреждения КуZбасса поступили 23 новых «Лада Гранта» и УАЗ «Патриот»

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«Теперь врачи сельских больниц смогут оперативно выезжать на вызовы и своевременно оказывать помощь и давать консультации пациентам в отдаленных деревнях и поселках северной и южной агломераций КуZбасса. Новый транспорт – это не только скорость прибытия, но и безопасность и комфорт самих бригад сельских медиков, которые трудятся в сложных условиях. За пять лет в кузбасские больницы по разным программам мы уже закупили 363 единицы транспорта, еще 24 машины пополнят автопарк в этом году», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Машины пополнят автопарк больниц, поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, которые расположены в сельских территориях или городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Эксплуатация новой техники поможет обеспечить своевременной медпомощью жителей отдаленных территорий КуZбасса.

Современный автотранспорт будет использоваться не только для выездов к пациентам и их доставки в больницу. При необходимости на автомобилях можно оперативно привезти в амбулаторию лекарственные средства или доставить биоматериал для лабораторных анализов.