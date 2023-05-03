ЕС намерен создать механизм санкций против людей, обвиняемых в коррупции в любой стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз намерен создать механизм, позволяющий накладывать санкционные ограничения на людей, которых обвиняют в коррупции в любой стране мира. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Я передал сегодня в Совет ЕС проект санкционного механизма, который будут применять за коррупцию, который позволит бороться с ней по всему миру», - заявил дипломат, выразив уверенности, что данный механизм вскоре будет утвержден.

При этом Боррель не уточнил, на каком основании Еврокомиссия будет считать граждан не входящих в Евросоюз государств виновными в коррупции.

Напомним, в конце февраля этого года страны – члены Европейского союза приняли десятый пакет антироссийских санкций. Ранее ограничительные меры в отношении Москвы были приняты Вашингтоном и Лондоном. Как сообщили накануне в Министерстве иностранных дел Польши, Европейских союз введет 11 пакет санкционных ограничений против России не ранее второй половины мая текущего года.