В США признали слабость военной промышленности Фото: REUTERS

Конфликт на Украине показал всему миру все слабости военной промышленности Соединенных Штатов, которой в дальнейшем может воспользоваться Китай в случае столкновения. Об этом рассказал обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg.

— Американский «арсенал демократии» находится в плачевном состоянии, — заявил Брэндс.

В материале обозреватель сослался на то, что Америка превратилась из передовой державы, производящей оружие в больших количествах, в страну, которая с огромным трудом может поддерживать Украину в нынешнем конфликте с Россией.

Помимо этого Хал Брэндс заявил, что Киев слишком быстро расходует поставляемые ей американские боеприпасы, а у США нет возможно быстро восполнять запасы. Все это может привести к тому, что Вашингтон не сможет удержать Китай от начала противостояния с Америкой, но и сейчас можно легко представить победу Китая в конфликте.

Ранее стало известно, что во время разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского в США заметили тревожную деталь в словах китайского лидера. Он заявил, что не намерен использовать конфликт в корыстных целях, недвусмысленно намекая на Вашингтон.