Путин поддержал решение главы Нижегородской области Никитина пойти на второй срок Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал решение главы Нижегородской области Глеба Никитина выдвинуться на второй срок. О своем желании глава региона сообщил во время встречи с российским лидером в Кремле.

«Все зависит от позиции людей. Мне кажется, люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные. Вы проявили инициативу, настойчивость для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. Работа выстроена системно, ритмично, надеюсь, что люди вас поддержат», – сказал Путин.

Как уточнил Никитин, пятилетний срок его пребывания в должности главы Нижегородской области заканчивается в сентябре этого года.

Напомним, единый день голосования в России пройдет 10 сентября. Выборы глав регионов состоятся более чем в 20 субъектах страны, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.