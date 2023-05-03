Минобороны России впервые заявило о перехвате «умной» авиабомбы JDAM в зоне спецоперации

Минобороны РФ впервые заявило о перехвате «умной» авиабомбы JDAM в зоне спецоперации Фото: пресс-служба Минобороны России

Российские системы противовоздушной обороны перехватили в зоне специальной военной операции американскую управляемую авиабомбу JDAM. О перехвате этого снаряда Министерство обороны РФ заявило впервые.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», – говорится в сводке ведомства в Telegram.

Также за прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Херсонской области, Луганской и Донецкой народных республиках, а также Харьковской и Сумской областях.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года российские средства ПВО впервые с начала спецоперации на Украине сбили управляемый реактивный снаряд GLSDB, или так называемую «умную бомбу» с авиадвигателем.