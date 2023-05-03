Детский психолог предостерегла родителей от насильного кормления детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часто, усаживая ребенка за стол, родители пытаются заставить его доесть всю порцию, но делать это не только вредно, но и опасно.

Детский психолог Наталия Дербенева объясняет, что дети хорошо чувствуют свой организм и контролируют объем съедаемой пищи. Многие родители не задумываются об этом и кормят насильно или наказывают едой.

Насильственные приемы пищи формируют плохие пищевые привычки: перекусы, использование гаджетов за едой, заедание.

А если пищевое насилие в семье становится нормой, в будущем это отражается на психоэмоциональном состоянии ребенка. Многие состояния переходят во взрослую жизнь. Тогда ребенок есть, даже когда не голоден, он знает, что надо всем угодить.

Фразы вроде „Это ты не голодный, но желудок-то голодный!“ приводят к психотравмам.

- Это перерастает в настоящее расстройство пищевого поведения и может привести к проблемам с ЖКТ, а также к набору веса, - говорит эксперт «Газете.ru».

Выровнять такое состояние очень непросто. Если пищевое насилие в семье норма, то отказ от него спровоцирует тревогу и другие психологические проблемы.

В свою очередь, детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с RT рассказала, какие меры стоит принять родителям в случае, если их дети проявляют жестокость по отношению к своим сверстникам.

Ранее, детский травматолог министерства здравоохранения Подмосковья Александр Григорьев предупредил родителей об опасностях, которые подстерегают детей на улице в теплый сезон. На тротуарах начинают ездить электросамокаты, родителям нужно всегда держать ребенка за руку во избежание столкновения, сообщает ФАН.

Тем временем, число жалоб от родителей на школьное питание выросло в 3,5 раза, сообщили «Известиям» в Народном фронте, подводя итоги 2022 года. Чаще всего они касались некачественных, испорченных продуктов и антисанитарии.