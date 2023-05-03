Читатели “Гуаньча” увидели в словах главы Генштаба США о России и Китае признаки шизофрении

Марка Милли раскритиковали за слова о сближении России и Китая Фото: REUTERS

Читатели портала "Гуаньча" прокомментировали опасения главы Генштаба США Марка Милли за "возможное" укрепление партнерства России и Китая. Пользователи отметили, что американский генерал сильно опоздал, так как союз Москвы и Пекина уже достиг серьезных масштабов и предложили обратиться к доктору.

“Сходите к врачу, узнайте, можно ли вылечить столь острую форму шизофрении”, – иронизировал читатель с именем Whyacat.

“Откладывают урегулирование украинского конфликта, накачивают Киев оружием и накладывают санкции на Москву, оказывают давление на нас в Тайваньском вопросе, — это вот так они хотят предотвратить китайско-российский союз?”, – удивился другой пользователь.

Напомним, Марк Милли заявлял, что в Пентагоне опасаются возможного военного альянса России и Китая и призывают придерживаться такого курса внешней политики США, чтобы этого никогда не случилось. По мнению военного, если ситуация дойдёт до подобного альянса - это станет большой угрозой для Штатов.

Однако, Милли не считает возможный конфликт США и Китая с Россией неизбежным. Он считает, миру удается избегать столкновений крупных держав благодаря международному порядку, созданному после Второй мировой войны.