В Госдуме России предложили регламентировать работу беспилотного транспорта Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В Госдуме России подготовили проект о беспилотном транспорте на территории страны, но помимо этого необходимо разработать комплекс законов, который будет жестко регламентировать все сферы данного вопроса. С таким заявлением выступил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

— До настоящего времени «беспилотники», как и средства противодействия им — никак не урегулированы с точки зрения закона. Только сейчас, например, подготовлен законопроект, касающийся беспилотного транспорта. Необходимо экстренно разработать и принять комплекс законов, жестко регламентирующий все сферы этого важнейшего вопроса, — заявил Хинштейн.

Он отметил, что этот вопрос напрямую касается вопросов безопасности России, а неудавшаяся атака украинских беспилотников на Кремль требует не только политических мер, но также и законодательных решений.

Напомним, что ранее стало известно, что ночью была попытка атаковать Кремль беспилотниками, но спецслужбы и военные ликвидировали два летательных аппарата. Сообщается, что президент Владимир Путин не пострадал, а во время атаки он не находился в кремлевской резиденции.