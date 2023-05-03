СК сообщил о задержании троих подозреваемых в убийстве аниматоров на Кубани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственное управление СК по Краснодарскому краю сообщило о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые подозреваются в убийстве двоих аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

Как пишет KUBAN.KP.RU, полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержала подозреваемых в разных частях региона: в Краснодаре, Тихорецке и Апшеронске. По предварительным данным, речь идет о троих жителях Краснодарского края. Это 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года.

В настоящее время задержанные мужчины дают показания по делу об убийстве. Отмечается, что тело молодого человека уже удалось обнаружить, а тело девушки все еще ищут. Предварительно, подозреваемые совершили преступление из корыстных целей, а именно, ради 190 тысяч рублей, которые были сняты с карт погибших аниматоров.

Напомним, о пропаже двоих организаторов праздника Кирилле Чубко и Татьяне Мостыко стало известно 29 апреля. Молодые люди должны были вернуться из Крыловской в Усть-Лабинск, но этого так и не произошло. По прошествии трех дней был обнаружен сгоревший автомобиль, на котором аниматоры ехали домой.