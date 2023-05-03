Аналитики ответили, упадет ли доллар до 60 рублей в мае и назвали реальный курс валюты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Экономисты делятся прогнозами, какой будет курс доллара в мае. Звучат различные предположения, в том числе, что доллар может упасть до 60 рублей.

Но такое развитие событий возможно только в том случае, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике или так же радикально ухудшится положение США.

Такой прогноз дает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ru».

- Базовый курс в районе 80-81 рубля за доллар найден, и сейчас происходят колебания вокруг этой цифры, - говорит эксперт.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович соглашается, что серьезный колебаний не произойдет.

- В худшем случае национальная валюта может ослабнуть на один, максимум полтора-два рубля. В лучшем случае она может укрепиться на один рубль. То есть примерный интервал составит 79–82 рубля к доллару, - сказал Остапкович Москве 24.

А вот директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин считает, что в обозримой перспективе следует ожидать укрепления рубля.

- Веских причин для устойчивого ослабления рубля нет, и если последняя волна движения курса была вызвана эмоциональными причинами, то следует ожидать обратного движения в обозримой перспективе. Может быть, это произойдет и в мае, - сказал он "Известиям".

Тем временем, Минфин США сообщил, что не сможет обслуживать госдолг, вероятно, уже к 1 июня. Однако дефолта не произойдет, уверен политолог, экономист Александр Дудчак. В беседе с "360" он пояснил, что США то и дело «сами себя пугают» дефолтом, но часто у этих заявлений имеется конкретная цель: надавить на действующее руководство страны.