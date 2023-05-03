Океанолог Слюняев назвал районы России, в которых возможны цунами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Физик-океанолог, заведующий сектором Института прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН, профессор кафедры фундаментальной математики НИУ ВШЭ Алексей Слюняев в беседе с «Газетой.Ru» назвал главной опасностью цунами их неожиданность, уточнив, что самыми небезопасными российскими районом с точки зрения появления цунами является дальневосточное побережье.

«В первую очередь, опасность касается дальневосточного побережья. Хорошо известно, что этот регион подвержен цунами, приходящим из Тихого океана. Не случайно само слово «цунами» имеет японское происхождение», - заявил специалист, уточнив, что цунами возможны и в Черном море, а также в других крупных акваториях, однако в меньших масштабах.

Слюняев также объяснил, что волна становится цунами, когда переносит энергию, ранее полученную от источника возбуждения, на заметное расстояние и позже выходит на берег. По его словам, причины возникновения подобной волны разнообразны. Так он назвал среди возможных причин падение метеорита, деятельность атмосферных фронтов, а также неожиданные оползни.

Геофизик Алексей Любушин в марте предупредил о возможности землетрясения и цунами в Японии, которое может задеть Россию. Как сообщал Life.ru, по данным ученого, это может произойти весной этого года.

В конце апреля за 48 часов в Новой Зеландии было зарегистрировано два мощных землетрясения, магнитуда одного из них составила 7,3 балла. Как писал ФАН, сообщалось, что жителей острова предупредили о возможности цунами.