Володин сообщил, что Госдума потребует применить оружие, чтобы остановить и уничтожить киевский режим

Володин призвал остановить киевский режим Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов требовать применения в борьбе с киевским режимом оружия, способного окончательно остановить и уничтожить его.

“Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим.”, – заявил Володин у себя в телеграм-канале.

По его мнению, в данный момент киевский режим угрожает как безопасности России, так и всего мира.

“Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ* (все — запрещены в РФ)”, – считает политик.

Напомним, в ночь со 2 на 3 мая киевский режим совершил спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации.

Средствами радиоэлектронной борьбы над Кремлем были сбиты два украинских беспилотника, в результате атаки пострадавших и материального ущерба нет, но российская сторона оставила за собой “право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным”.

*Запрещенные в России международные террористические организации