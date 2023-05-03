В Швеции призвали задуматься о выходе страны из Евросоюза Фото: REUTERS

Властям Швеции пора задуматься о возможном выходе из состава Евросоюза, считает лидер партии «Шведские демократы» Йимми Окессон.

«Сегодня есть веские причины для серьезного пересмотра нашего членства в союзе», – приводит слова политика Daily Mail.

Как полагает Окессон, Швеция теряет свою самостоятельность, так как ЕС постепенно расширяет свое влияние на все сферы жизни в королевстве. По его мнению, «немецкие, польские и французские политики решают, какой автомобиль шведы могут купить и насколько дорогим должен быть бензин».

Политик заявил, что Евросоюз выбрал неправильный путь, призвав добиваться большего количества исключений из законов ЕС для Швеции. В противном случае, королевство может приблизиться к выходу из Евросоюза, как это произошло с Великобританией, предупредил Окессон.

Напомним, в марте этого года парламент Швеции проголосовал за вступление страны в НАТО, однако это вызвало протесты в шведском обществе. Так, во втором по величине городе страны, Гетеборге, прошла акция протеста, участники которой выразили свое несогласие с политикой официального Стокгольма.