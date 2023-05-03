Врач рассказала, что ни в коем случае нельзя делать при эпилептических припадках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач скорой помощи Елена Нечаева в беседе с РИАМО заявила, что многие считают, что во время эпилептического приступа больному необходимо между челюстями вставить какой-то предмет, однако этого делать нельзя.

Нечаева отметила, что подобные действия приносят больше вреда. Так, могут сломаться зубы, а также появиться травмы горла. Врач отметила, что нельзя со всей силы раскрывать челюсть больному, который бьются в приступе эпилепсии или же в приступе судорог.

Эксперт сообщила о необходимости держать человека за руки и ноги, придерживая его голову в положении на боку для того, чтобы избежать травмы. Специалист также отметила, что эпилептический припадок зачастую происходит в общественном транспорте, а также в душных помещениях. В таком случае больного необходимо вывести на свежий воздух.

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