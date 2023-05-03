ЦБ: число россиян, взявших потребкредит на первый взнос по ипотеке, выросло вдвое к концу 2022 года

Число россиян, взявших потребкредит на первый взнос по ипотеке, выросло вдвое к концу 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Доля заемщиков в РФ, которые взяли потребительский кредит для того, чтобы оплатить первоначальный взнос по ипотеке, за вторую половину 2022 года увеличилась в два раза – с 3,5% до 7%. Такие данные приводятся в анализе Банка России тенденций в сегменте розничного кредитования.

Кроме того, по данным ЦБ, средний уровень долга новых ипотечных заемщиков в четвертом квартале прошлого года вырос на 17%, его размер составил 2,6 миллиона рублей на каждого созаемщика. В целом, согласно анализу Банка России, он стабилизировался после падения в третьем квартале 2022 года.

По информации ЦБ, на начало этого года среднее количество действующих кредитов по ипотеке достигло максимальных значений и составило 2,2 штуки на одного заемщика.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 1 мая Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые выдаются на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Эксперты прогнозируют, что спрос на первичное жилье после этого заметно упадет.