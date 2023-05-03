Шесть похожих на взрывчатку предметов нашли на ЛЭП под Петербургом Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Сотрудники управления Росгвардии нашли на линиях электропередач в Ленинградской области шесть предметов, похожих на взрывные устройства, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как передает «КП – Санкт-Петербург», подозрительные предметы были найдены в Гатчинском районе в среду, 3 мая. В настоящее время на месте их обнаружения работают сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры, а также группа разминирования.

Напомним, 1 мая в Гатчинском районе Ленобласти неизвестные подорвали опору линии электропередачи. На электроснабжение ближайших населенных пунктов это никак не повлияло. На соседней опоре был также обнаружен неизвестный предмет, предположительно, оно и было взрывным устройством.

Как писал сайт KP.RU, накануне грузовой поезд сошел с рельсов после подрыва путей в Брянской области. За день до этого в регионе на железнодорожных путях сработало взрывное устройство, никто не пострадал.

UPD 18:47: Пресс-служба правительства Ленинградской области опровергла собственное сообщение и извинилась за публикацию непроверенной информации.