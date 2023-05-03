Политолог назвал условие отказа США от военной помощи Украине Фото: REUTERS

Вашингтон прекратят поддержку Киева в случае, если украинские войска потерпят поражение в планируемом контрнаступлении. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

По его словам, отказ поддержки со стороны Вашингтона «произойдет лишь только в случае полного провала контрнаступления и при разгроме украинских войск, а также установления Россией контроля над стратегически важными объектами, без которых Украина станет недееспособной».

Специалист назвал возможное контрнаступление украинских войск «последним шансом» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что при возможном контрнаступлении украинская армия выберет только одно направление, отметив, что ее в любом случае ждет провал.

Тем временем военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему Киев не начинает наступление. Как сообщал «Пятый канал», эксперт заявил, что российские войска отрабатывают по украинской армии и ее объектам упреждающими ударами.