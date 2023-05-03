В Финляндии допустили, что Зеленский прилетел в Хельсинки на самолете правительства США

Зеленский мог прилететь в Хельсинки на правительственном самолете США Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский мог прилететь в Хельсинки на самолете правительства Соединенных Штатов Boeing C-40B, пишут финские СМИ.

Как передает газета Helsingin sanomat, в аэропорту столицы Финляндии «появился «летающий офис» ВВС США, который может быть средством передвижения президента Владимира Зеленского». Отмечается, что ранее украинский лидер уже летал на подобном самолете в США.

Судно представляет собой военную версию пассажирского самолета Boeing-737, говорится в сообщении. Также издание уточнило, что аналогичная модель самолета использовалась бывшим спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, когда она посещала Тайвань.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 3 мая, президент Украины прилетел с визитом в Финляндию, где у него состоялась встреча с главами правительств стран Северной Европы.