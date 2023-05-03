Захарова назвала вандализмом атаку на консульство России в финском Мариехамне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На консульство России в финском городе Мариехамне на Аландских островах была совершена атака, Москва расценивает ее как акт вандализма, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В ночь с 30 апреля на 1 мая в отношении консульства России в Мариехамне был совершен акт вандализма. Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. Действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии», – приводятся ее слова на сайте МИД России.

Как уточнила дипломат, зданию консульства был нанесен материальный ущерб. По словам Захаровой, российской стороной была направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности дипмиссии Мариехамне.

Напомним, в конце прошлого года в соцсетях разошелся видеоролик, на котором группа неизвестных со скрытыми за масками лицами атакует посольство Финляндии в Москве. На видео злоумышленники подбегают к ограде и швыряют за забор кувалды.