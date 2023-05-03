Пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Москву, экстренно сел в Сочи Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 3 мая, в аэропорту Сочи совершил экстренную посадку самолет авиакомпании RedWings, который летел из Стамбула в Москву.

Как пишет KUBAN.KP.RU, капитан воздушного судна принял такое решение по техническим причинам после вылета из аэропорта Стамбула.

«Рейс WZ76 следовал из Стамбула в Москву. В 16.57 самолет благополучно совершил посадку в аэропорту курорта», - говорится в сообщении авиагавани Сочи.

После приземления самолета пассажиры покинули воздушное судно. В настоящее время они находятся в зоне ожидания полетов, с ними работают представители авиакомпании.

Как писал ранее писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года в авиагавани Сочи экстренно сел самолет Sukhoi Superjet, летевший из Стамбула в Екатеринбург. Экстренные службы сообщали, что срочную посадку воздушное судно запросило после разгерметизации салона.

Тогда отмечалось, что борт набрал высоту чуть более 10 тыс. метров, но потом начал снижаться. Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета. Однако посадка прошла штатно.