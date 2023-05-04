Сочи, Москва и Владивосток вошли в топ самых щедрых к курьерам городов России

В Сочи, Москве и Владивостоке чаще всего оставляют чаевые курьерам "Яндекс доставки"
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Компания “Яндекс” провела исследование, в каких городах России чаще всего оставляют чаевые курьерам. Сочи стал самым щедрым городом, также в тройку вошли Москва и Владивосток.
Как отметили в “Яндексе”, социальная норма – благодарить за хорошую услугу чаевыми, в сфере логистики только формируется. Однако, иногда размер “безналичных” чаевых доходил до 1500 рублей за 1 заказ, а в Москве зафиксировали рекордные 1700 рублей.
При этом в ночное время курьеры реже получают чаевые, но их размер больше. Аналитики “Яндекса” отметили, что почти две трети пользователей сервиса оставляют чаевые за каждый заказ, 17% – за каждый второй заказ и 6% – за каждый третий.
Напомним, с октября 2022 года при помощи Яндекс Доставки клиенты могут отправлять посылки между пунктами выдачи Яндекс Маркета в разных городах. Сайт KP.RU рассказал, как воспользоваться сервисом и какие у компании есть планы по расширению его функционала.
Польный список самых щедрых городов России по версии “Яндекс доставки”:
1. Сочи
2. Москва
3. Владивосток
4. Санкт-Петербург
5. Новосибирск
6. Краснодар
7. Пятигорск
8. Калининград
9. Нижний Новгород
10. Волгоград