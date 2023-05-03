Политолог заявил, что поездка Зеленского в Финляндию носит исключительно символический характер

Владимир Зеленский с президентом Финляндии Саули Нийнисте Фото: СОЦСЕТИ

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Финляндию. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин уверен, что эта поездка носит чисто символический характер.

Для украинской власти важно продемонстрировать своему народу, солдатам, принимающим участие в военных действиях, что страна не одна, что Украину поддерживают другие государства. Именно поэтому Зеленский отправился

На совещание стран Северного Балтийского региона. Именно с этой позиции стоит рассматривать данную поездку, уверен политолог.

- Здесь есть важный символический момент, связанный с тем, что совсем недавно Финляндия вступила в НАТО, а Украина очень желает этого, - говори он «Ленте.ru».

Наверняка, снова будет затронут больной для Киева вопрос – это вступление в Союз. Возможно, Зеленский в очередной раз попросит замолвить слово. А еще попросит военной помощи.

- Это богатые страны, у них есть финансовые возможности, военные возможности. Украина готова получать любую помощь, которую ей выделяют эти страны, - подчеркивает эксперт.

Еще одна цель – вопрос беженцев. Зеленский постарается договориться, чтобы были расширены условия для их приема.

- Наверное, это важно и для самого Зеленского — показать, что он полон сил, энергии, что он в столь сложное военное время не боится покидать свою страну, — заключил собеседник издания.

Украина должна стать 33-й страной — членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Именно с таким заявлением на совместной пресс-конференции глав правительств стран Северной Европы выступил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает "360".

Политолог, преподаватель МГИМО Алексей Зудин заявил «Известиям», что Украина не вступит ни в Евросоюз (ЕС), ни в НАТО до тех пор, пока это будет сопровождаться для Запада реальной опасностью. Запад ни на какие реальные уступки киевскому режиму не пойдет.

Тем временем, Агентство по снижению военной угрозы (DTRA) при Минобороны США планирует обеспечить рабочие условия для группы украинских специалистов в химической, биологической, радиологической и ядерной (ХБРЯ) сферах. С предварительным описанием проекта ознакомился RT.