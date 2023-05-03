Советский спутник системы предупреждения о ракетном ударе «Космос-2222» сошел с орбиты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советский спутник «Космос-2222», предназначенный для предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, «Космос-2222» сошел с орбиты и вошел в атмосферу 3 мая, и сейчас его там больше нет.

Спутник запустили в ноябре 1992 с космодрома Плесецк, а затем он был выведен на орбиту. В апреле этого года Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН информировал о том, что отслеживает положение объекта.

Как ранее писал сайт KP.RU, недавно стало известно о том, что впервые в истории хакеры взломали спутник и взяли его под свой контроль. Отмечалось, что это был специальный эксперимент. Хакеры работают в компании Thales, а взломать спутник попросило их Европейское космическое агентство.