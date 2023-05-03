В Москве пройдут плановые учения по тушению пожара в высотном здании

Пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 5 мая, одна из высоток в центре Москвы станет площадкой для плановых пожарно-тактических учений. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработают действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании, оперативной эвакуации людей, - отметил заммэра. - Такие учения проводятся регулярно в разных точках города».

В этот раз для учений выбрали строящееся здание в Шмитовском проезде. При отработке тушения пожара в нем в том числе используют вертолеты.

«Они оборудованы системой горизонтального, вертикального и бокового пожаротушения», - уточнил Бирюков.

По его словам, благодаря таким учениям есть возможность проверить в реальном времени алгоритм действий при ЧС и оценить эффективность новых методов реагирования. Параллельно оперативные службы проведут испытания новейшего оборудования и техники.

Напомним, в конце марта этого года в Новой Москве состоялись учения по отработке действий по предотвращению и ликвидации природных пожаров.