Снижение ВВП России в марте замедлилось с 2,9% до 1,1% в годовом выражении Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Снижение показателя валового внутреннего продукта России в марте замедлилось до 1,1% год к году с 2,9% в феврале. В целом за первый квартал текущего года ВВП упал на 2,2%. Такие данные приведены в обзоре министерства экономического развития РФ.

В то же время, по оценке ведомства, если исключить сезонный фактор, ВВП вырос в марте на 1% к февралю. По данным Минэкономразвития, в марте рост показало промышленное производство, что оказало положительное влияние на экономику страны в целом.

Ранее Международный валютный фонд пересмотрел прогноз по росту экономики РФ в 2023 году. По его данным, ВВП России по итогам текущего года вырастет на 0,7%, тогда как ранее фонд заявлял об увеличении на 0,3%.

Всемирный банк также заявлял о том, что внутренний валовый продукт России в этом году, скорее всего, сократится куда меньше, чем ожидалось изначально. Если сперва РФ прогнозировали падение ВВП на 3,3%, то теперь прогнозы заметно улучшились - до 0,2%.