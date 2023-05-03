ФРС США повысила ключевую ставку до 5-5,25% Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-2,25%. Ставка достигла самого высокого с 2006 года уровня. Данное решение ФРС совпало с большинством прогнозов аналитиков.

“Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,00-5,25%”, – говорится в пресс-релизе регулятора.

Напомним, недавно известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России, которая привела США к росту инфляции, стоимости продуктов питания и энергоносителей, а также к нарушению некоторых логистических цепочек.

Также в ближайшие время США могут объявить дефолт. Министр финансов США Джанет Йеллен в письме законодателям сообщила о том, что уже с 1 июня текущего года США могут оказаться не в состоянии обслуживать государственный долг, если парламентарии не согласуют повышение лимита заимствований.