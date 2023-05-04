Зеленский прилетел в Нидерланды. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды поздним вечером в среду 3 мая. Об этом сообщает издание Algemeen Dagblad.

Сообщается, что самолет с Зеленским на борту приземлился в голландском аэропорту Схипхол в 22.15 по местному времени, что соответствует 23.15 по московскому времени.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 мая 2023 года совершил внезапный визит в Финляндию.

Он заявил, что надеется получить боевые самолеты после начала контрнаступления Вооруженных сил страны.

«Скоро у нас будут наступательные действия. После них уверен, нам дадут самолеты. Хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», – сказал украинский лидер в ходе пресс-конференции в Финляндии.

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин высказал мнение, что визит Зеленского в Финляндию носит чисто символический характер.