Зеленский прилетел в Нидерланды.
Фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды поздним вечером в среду 3 мая. Об этом сообщает издание Algemeen Dagblad.
Сообщается, что самолет с Зеленским на борту приземлился в голландском аэропорту Схипхол в 22.15 по местному времени, что соответствует 23.15 по московскому времени.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 мая 2023 года совершил внезапный визит в Финляндию.
Он заявил, что надеется получить боевые самолеты после начала контрнаступления Вооруженных сил страны.
«Скоро у нас будут наступательные действия. После них уверен, нам дадут самолеты. Хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», – сказал украинский лидер в ходе пресс-конференции в Финляндии.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин высказал мнение, что визит Зеленского в Финляндию носит чисто символический характер.