T-online: поездка Зеленского в Берлин может не состояться из-за утечки информации

Поездка Зеленского в ФРГ может сорваться из-за обнародования немецкими СМИ деталей обеспечения безопасности украинского президента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный Киев разочарован публикациями в германский СМИ, раскрывающих детали обеспечения безопасности предполагаемой поездки президента Украины Владимира Зеленского в ФРГ. Об этом пишет немецкий новостной портал T-online, ссылаясь на близкие к украинским правительственным кругам источники.

Издание называет публикацию «конфиденциальной информации» безответственным поступком.

«Он может поставить под вопрос возможный визит украинского президента», - цитирует издание слова собеседника.

Ранее в немецкой прессе сообщалось, что для обеспечения безопасности Зеленского во время предполагаемого визита в ФРГ будет использоваться собаки, обученные для поиска взрывчатки, а обеспечивать охрану номера, где остановится украинский президент, будут снайперы.

Напомним, в мае 2023 года Зеленский собирается посетить ФРГ впервые с начала специальной военной операции. Предполагается, что на церемонии в немецком Ахене его наградят премией Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.

Тем временем немцы назвали нелепой и позорной идею поездки Зеленского в ФРГ за премией Карла Великого.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала намерения президента Украины Владимира Зеленского посетить ФРГ. Подробности здесь на KP.RU.