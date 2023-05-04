Эксперт Федутинов рассказал, какие беспилотники были задействованы в атаке на Кремль

Эксперт рассказал, какие дроны могли быть задействованы в атаке на Кремль. Фото: Иван ВИСЛОВ

Украинские беспилотники, атаковавшие Кремль, могли лететь в автоматическом режиме. Такой вывод сделал ведущий российский эксперт в области беспилотников, главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Также в беседе с РИА Новости эксперт рассказал, какие беспилотные летательные аппараты могли быть задействованы в атаке на Кремль.

«В атаке по Кремлю, судя по характеру, траектории и скорости полёта, которые мы видим в опубликованных видеороликах, были задействованы беспилотники самолетного типа», - сказал Федутинов, уточнив, что это могли быть БПЛА с размером крыла 3-4 метра.

Напомним, в ночь на среду, 3 мая, Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.

В сети появилось видео попытки атаки дронами Вооруженных сил Украины Кремля. На кадрах видно, как беспилотник летит, а потом взрывается рядом с флагштоком на куполе Сенатского дворца.

СК России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников на Кремль.

Подробности атаки беспилотников на Кремль здесь на KP.RU.