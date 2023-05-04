Губернатор Кондратьев: при возгорании резервуаров на Ильском НПЗ никто не пострадал

Губернатор рассказал, как ликвидируют пожар резервуара на нефтеперерабатывающем заводе. Иллюстративное фото.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
При пожаре резервуаров на Ильском нефтеперерабатывающем заводе никто не пострадал. Об этом заявил в четверг 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона подтвердил факт возгорания резервуаров с нефтепродуктами и отметил, что пожар тушат 48 сотрудников МЧС с использованием 16 единиц техники.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает», - написал Кондратьев в Telegram, добавив, что на месте происшествия находится глава района.
Напомним, в ночь на 4 мая в поселке Ильском на Кубани из-за падения беспилотника загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.
Подробности и видео инцидента здесь на KP.RU.
Это уже второй подобный случай на Кубани. Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района вспыхнул крупный пожар. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.