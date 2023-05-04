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НовостиПроисшествия4 мая 2023 1:54

Губернатор Кондратьев: при возгорании резервуаров на Ильском НПЗ никто не пострадал

Местные власти заявили, что населению поселка ничего не угрожает
Мария ПАВЛОВА
Губернатор рассказал, как ликвидируют пожар резервуара на нефтеперерабатывающем заводе. Иллюстративное фото.

Губернатор рассказал, как ликвидируют пожар резервуара на нефтеперерабатывающем заводе. Иллюстративное фото.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При пожаре резервуаров на Ильском нефтеперерабатывающем заводе никто не пострадал. Об этом заявил в четверг 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона подтвердил факт возгорания резервуаров с нефтепродуктами и отметил, что пожар тушат 48 сотрудников МЧС с использованием 16 единиц техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает», - написал Кондратьев в Telegram, добавив, что на месте происшествия находится глава района.

Напомним, в ночь на 4 мая в поселке Ильском на Кубани из-за падения беспилотника загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.

Подробности и видео инцидента здесь на KP.RU.

Это уже второй подобный случай на Кубани. Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района вспыхнул крупный пожар. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.