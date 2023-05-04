РИА Новости: одним из задержанных агентов украинской разведки мог быть обанкротившийся в Крыму бизнесмен из Подмосковья

Среди задержанных ФСБ украинских агентов может оказаться бизнесмен из Подмосковья. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди задержанных ФСБ агентов главного управления украинской военной разведки, которые планировали теракты в Крыму, может быть бизнесмен из Подмосковья. Речь идет о некоем Константине Е., пишет РИА Новости.

По данным агентства, Е. занимался бизнесом в Крыму, но обе его фирмы какое-то время назад были признаны банкторами.

Напомним, ФСБ пресекла деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей теракты в Крыму. Вскрыт канал поставок взрывчатых веществ из Болгарии.

Украинские агенты перевозили взрывчатку под видом электроплит и готовили покушение на главу республики Сергея Аксенова, мэра Ялты Янину Павленко и председателя парламента Владимира Константинова. Также они намеревались уничтожить элементы транспортной инфраструктуры полуострова.

Видео, на котором задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный рассказал, что замглавы офиса Владимира Зеленского, близкий друг главы главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова Роман Машовец завербовал его летом 2022 года в польском Кракове, здесь на KP.RU.