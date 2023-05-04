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НовостиОбщество4 мая 2023 2:42

Возникший из-за беспилотника пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Мария ПАВЛОВА
Пожар на Ильском НПЗ на Кубани ликвидирован.

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани ликвидирован.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кубани сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар резервуара с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!», - написал Кондратьев в Telegram в 05.27 в четверг 4 мая.

Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади в 400 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, заявил губернатор.

Напомним, в ночь на 4 мая в поселке Ильском на Кубани из-за падения беспилотника загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.

Подробности и видео инцидента здесь на KP.RU.

Это уже второй подобный случай на Кубани. Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района вспыхнул крупный пожар. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.