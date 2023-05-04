Возникший из-за беспилотника пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани ликвидирован. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кубани сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар резервуара с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован. Благодарен нашим экстренным службам за оперативную работу!», - написал Кондратьев в Telegram в 05.27 в четверг 4 мая.

Ранее сообщалось, что пожар был локализован на площади в 400 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, заявил губернатор.

Напомним, в ночь на 4 мая в поселке Ильском на Кубани из-за падения беспилотника загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.

Подробности и видео инцидента здесь на KP.RU.

Это уже второй подобный случай на Кубани. Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района вспыхнул крупный пожар. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара достигла 1200 квадратных метров.