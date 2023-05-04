Американский журналист Гринволд назвал версию о причастности России к удару дронов по Кремлю несостоятельной

Американский журналист назвал несостоятельной версию о якобы причастности Москвы к атаке дронов на Кремль. Фото: Андрей АБРАМОВ

Версия западных СМИ о якобы причастности России к атаке дронов на Кремль является несостоятельной, заявил американский журналист и юрист Гленн Гринволд. Журналист провел параллель с ранее озвученной версией о том, что Москва якобы организовала взрывы на «Северных потоках».

«Западная пресса ранее распространяла смехотворную информацию о том, что Россия взорвала собственный газопровод. Теперь они считают, что Кремль атаковал сам себя», - написал Гленн Гринволд в Twitter.

Напомним, Гринволд ранее помог Эдварду Сноудену обнародовать данные об американских программах тотальной электронной слежки за гражданам.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 3 мая, Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.

В сети появилось видео попытки атаки дронами Вооруженных сил Украины Кремля. На кадрах видно, как беспилотник летит, а потом взрывается рядом с флагштоком на куполе Сенатского дворца.

СК России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников на Кремль.

Подробности атаки беспилотников на Кремль здесь на KP.RU.