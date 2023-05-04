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НовостиПолитика4 мая 2023 3:57

В Китае назвали цель украинской атаки дронами на Кремль

Аналитик Ху Сицзинь допустил, что Киев атаковал Кремль для срыва парада на Красной площади
Мария ПАВЛОВА
В Китае назвали цель украинской атаки дронов на Кремль.

В Китае назвали цель украинской атаки дронов на Кремль.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Целью украинской атаки дронами на Кремль была демонстрация силы и срыв предстоящего парада на Красной площади в День Победы. Такое развитие событий допустил китайский аналитик Ху Сицзин.

«На мой предварительный взгляд, реальной целью этого действия было не успешное совершение убийства, это не столь важно. Цель заключалась в том, чтобы вызвать шок, сорвать предстоящий парад на Красной площади в День Победы», - написал Ху Сицзин в публикации для китайского издания Global Times, добавив, что Киев пытался таким образом «подорвать уверенность российского общества в победе».

Напомним, в ночь на среду, 3 мая, Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.

СК России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников на Кремль.

Подробности атаки беспилотников на Кремль здесь на KP.RU.