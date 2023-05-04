Сбежавший из Украины немецкий наемник раскритиковал командование ВСУ

Сбежавший с Украины немецкий наемник раскритиковал командование ВСУ Фото: REUTERS

Украинские войска относятся к иностранным военнослужащим гораздо хуже, чем к остальным бойцам. Командование видит в них только "пушечное мясо". Об этом рассказал сбежавший немецкий наемник Йонас Краценберг в интервью порталу «t-online».

"Бундесвер значительно профессиональнее украинской армии. Можно во многом обвинять немецких военных, но управление в Германии на очень высоком уровне. Украинцы же, наоборот, слишком непостоянны и пластичны в своих решениях, например, в использовании оружия. Также очень много коррупции. А некоторым подразделениям не хватает воли для лучшей самоорганизации", - заявил Краценберг.

Помимо этого он рассказал, что у всех иностранцев мизерное жалование, а глупые решения командиров невозможно оспаривать из-за языкового барьера. На вопрос о военных преступлениях украинских военнослужащих он ответил утвердительно.

Ранее российские силы взяли в плен двух украинских военнослужащих, которые стали жаловаться на насильственный призыв в ряды ВСУ. Один из них рассказал, что умышленно уклонялся от призыва, но его насильно отправили на фронт.