Один человек пострадал при обстреле села Полевые Новоселки в Брянской области

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 4 мая, заявил об обстреле бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Полевые Новоселки в Суземском районе региона, уточнив, что в результате обстрела пострадал один человек.

«Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший», - заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, Богомаз сообщил, что были повреждены несколько домовладений, а также нарушено энергоснабжение. Глава региона сообщил, что на данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, вечером во вторник, 2 мая, Богомаз заявил, что в районе железнодорожной станции Снежетьская из-за подрыва путей с рельсов сошел локомотив и часть состава грузового поезда. Незадолго до этого в понедельник, 1 мая, в результате подрыва путей в Брянской области сошел другой поезд.