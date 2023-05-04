В Киеве заявили о самых интенсивных ударах по городу с начала года Фото: REUTERS

В Киеве заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу за последнее время. В нескольких районах зафиксировано падение обломков. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

— Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года, — написали в Telegram-канале городской администрации Киева ссылаясь на слова Попко.

После падения обломков в нескольких районах Киева данных о повреждениях и пострадавших не приводится. Также более точной информации не сообщается.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что после украинской атаки на Кремль РФ в праве ответить на это когда посчитает нужным. Москва оценит угрозу, созданную киевским режимом и ответит на это подобающе. Также он добавил, что это очередная попытка эскалации конфликта украинской стороной.