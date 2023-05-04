Силы ПВО сбили беспилотник над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Гусев сообщил о сбитом ПВО беспилотнике Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в четверг, 4 мая в небе над регионом силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как заявил российский губернатор, в результате атаки не было ни жертв, ни разрушений.

«Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле», - отметил он.

Напомним, в ночь на четверг, 4 мая, беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, расположенного в Ростовской области. Как сообщил тогда губернатор региона Василий Голубев сам дрон врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады здания, после чего взорвался.

В эту же ночь в результате падения дрона в поселке Ильском на Кубани загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода.