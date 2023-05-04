«НАШИ ГЕРОИ»: В Москве открывается выставка детских работ Всероссийского конкурса монументальной патриотической скульптуры

Открытие этой выставки – одно из первых мероприятий, начинающих череду событий, посвященных Дню Победы. А посему внимание к ней должно быть особым. Давайте прикинем, кто авторы работ? Дети – по сути, правнуки, а то и праправнуки бойцов, сражавшихся в году Великой Отечественной войны за свою Родину.

- Жюри Всероссийского конкурса монументальной патриотической скульптуры «НАШИ ГЕРОИ» отметило интерес со стороны подрастающего поколения к Конкурсу – порядка 30 работ поступило в формате плоскостных изображений от авторов 7-16 лет из 10 городов и населенных пунктов России от Крыма до Хабаровска, - рассказали организаторы выставки.

К слову, особую активность проявили школьники Новосибирской области.

- Нам захотелось поддержать патриотические инициативы детей и подростков, показав их работы на специальной выставке, а также Гайдаровка направит авторам работ книги в подарок, - рассказала Полина Григорьева, член жюри Конкурса и куратор выставки, заместитель директора ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара».

Напомним, Всероссийский конкурс монументальной патриотической скульптуры «НАШИ ГЕРОИ» проходил в 2022 – 2023 гг. при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии Российского военно-исторического общества. Прием заявок завершился 20 марта текущего года. Всего на Конкурс поступило более 350 скульптурных работ от участников из 56 регионов РФ и других стран.

Конкурс «НАШИ ГЕРОИ» - это не просто прием работ и их оценка. Это, прежде всего, просвещение. Так, например, более 150 публикаций о конкурсе вышло в региональных и федеральных СМИ, на сайтах администраций десятков городов России и в более чем 350 новостных каналах в российских социальных сетях. В Москве, Санкт- Петербурге, Тюмени, Новосибирске, Сочи, Ярославле, Нижнем Новгороде прошли различные образовательные мероприятия.

ТОЛЬКО ЦИФРА

6 000 000 человек - общий охват Конкурса составил.

Профессиональное жюри конкурса, в число которого входят, в том числе, прославленные современные скульпторы - Щербаков Салават Александрович и Коробцов Андрей Сергеевич, отобрали 33 работы финалистов, за которые весь апрель на сайте «Комсомольской правды» шло Всенародное голосование, по итогам которого авторы трех работ получат денежные призы как победители народного голосования.

Итогами Конкурса станет выход художественного альбома со скульптурными композициями, обладающими высокой культурной, патриотической и эмоциональной составляющей, для изготовления и установки в городах Российской Федерации. А скульптура победителя Конкурса будет торжественно открыта 9 мая в рамках праздничных мероприятий на территории музея Г.О.Р.А. в Парке Победы на Поклонной горе.