Читатели «Гуаньча» заподозрили США в организации атаки украинских беспилотников на Кремль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В организации атаки украинских беспилотников на Кремль в первую очередь заинтересованы США. Такое мнение высказали читатели китайского портала «Гуаньча».

Как считают комментаторы портала, именно США было бы выгоднее всего довести украинский конфликт до нового этапа эскалации при помощи подобной провокации.

«Как и в случае примирения между Саудовской Аравией и Ираном, только обе стороны начали мириться, и вдруг обнаружилась неожиданная атака. Кто же виноват? И Америка: "Кто же? Кто?!», - заявил один из читателей.

«Это сделали Соединенные Штаты или Великобритания, и цель на самом деле состояла не в том, чтобы убить Путина, а в том, чтобы стимулировать Россию к продолжению конфликта с Украиной», - добавил другой.

«Соединенные Штаты уже не так оптимистичны… хотели сделать что-нибудь, чтобы эскалировать ситуацию?», - отметил еще один комментатор.

Напомним, пресс-служба российского президента заявила, что в ночь на среду, 3 мая, Киев попытался нанести удар по Кремлю, отмечая, что российские спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Как сообщалось, Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки дронов.