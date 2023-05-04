Конструктор бронемашины «Тигр» приговорен к четырем годам колонии за ущерб на 6,7 млн рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный суд приговорил бывшего начальник 21-го НИИ Министерства обороны РФ полковник Андрея Колтукова, который занимался разработкой бронетехники для нужд российской армии, в том числе бронеавтомобиля «Тигр», к четырем годам колонии за фиктивное трудоустройство пятерых человек.

Как передает ТАСС, Колтукова признали виновным в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Кроме того, конструктор должен возместить 3-му Центральному НИИ Министерства обороны РФ нанесенный им ущерб, который оценили в 6 миллионов 717 тысяч рублей.

Обвиняемый возглавлял расположенный в Москве 21-м НИИ Министерства обороны РФ, который создавал военные автомобили, а когда для оптимизации институт стал подразделением 3-го ЦНИИ Министерства обороны РФ и был переименован в НИИЦ автомобильной техники, он стал его начальником.

В период 2011 года по 2018 года Колтуков фиктивно устроил на должности лаборантов пятерых человек, фактически не исполнявших свои обязанности, однако они получали зарплату на общую сумму свыше 6,8 миллионов рублей.

Ранее Колтуков принимал участие в разработке бронемашины «Тигр», которая сейчас принята на вооружении армии и Росгвардии.