ФТС работает над усилением безопасности своей IT-системы после кибератак Фото: REUTERS

Федеральная таможенная служба (ФТС) начала работу над усилением кибербезопасности своей IT-системы, для чего привлекает сторонних экспертов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов.

«Мы расширили круг внешних организаций, которые нам помогают. Инициативу проявил "Сбер". Мы с благодарностью эту помощь приняли. Сейчас у нас сложился очень мощный пул экспертов - там и "Сбер", и "Касперский", и другие организации», - приводит ТАСС заявление и.о. главы ФТС.

Как уточнил Давыдов, приглашенные эксперты работают над усилением системы безопасности для того, чтобы лучше адаптировать ее к уже известным или же новым угрозам. Отмечается, что таможня видит разнообразные попытки кражи коммерческих данных, для противодействия чему информация шифруется, а передается только по защищенным каналам связи.

ФТС остановила работу таможенных сервисов в период с 10 по 12 апреля 2023 года из-за мощной кибератаки. Как сообщил Давыдов, всего с начала спецоперации на службу было совершено более 1 200 кибератак.

Напомним, ранее в МИД РФ сообщили об увеличении кибератак на 80%, уточнив, что если ранее целями хакеров были финансовые учреждения, то на данный момент – госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры.