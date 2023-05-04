Глава МИД Франции назвала атаку беспилотников на Кремль «странным и таинственным инцидентом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прокомментировала атаку украинских беспилотников на Кремль, назвав произошедшие «странным и таинственным инцидентом».

«У меня нет никакой особой информации на этот счет, и я не хочу втягиваться в обсуждение различных версий, которых немало …. Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное "таинственный"», - заявила глава французского внешнеполитического ведомства в четверг, 4 мая, в эфире радиостанции France Info.

Напомним, пресс-служба российского президента заявила, что в ночь на среду, 3 мая, Украина намеревалась нанести удар по Кремлю, отмечая, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. В Кремле такую атаку назвали спланированной террористической акцией. Как писал сайт KP.RU, после этого в Следственном Комитете РФ возбудили уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников.