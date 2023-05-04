Россия, Турция и Украина обсудят транспортировку аммиака в Стамбуле

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Российская, турецкая и украинская делегация на встрече в Стамбуле обсудят вопрос о доставке аммиака из России через порты Украины. Такую формулу предложит ООН.

"На мероприятии поднимут вопрос о транспортировке аммиака из России через украинские порты, данную формулу предложит ООН. При этом Турция, в свою очередь, делает все возможное для того, чтобы этот вопрос решился", - приводит слова источника, знакомого с ситуацией РИА Новости.

Напомним, в турецком Минобороны анонсировали новые переговоры Турции, России и Украины по зерновой сделке. Это произойдет на запланированном в Стамбуле 5 мая 2023 года мероприятии. Срок действия сделки завершается 18 мая.

Министр обороны Турции Хулуси Акар надеется, что соглашение будет продолжаться без каких-либо заминок.