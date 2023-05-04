Лидер нидерландской партии ван дер Плас отказалась идти на встречу с Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение», член Палаты представителей страны Каролин ван дер Плас отказалась от участия во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав визит украинского лидера в Амстердам неуместным.

«4 мая… Один день в году, когда мы вспоминаем наших жертв войны … Именно это должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен», - заявила глава партии

Политик также напомнила, что ранее на этой неделе заявляла председателю Палаты представителей о том, что не намерена присутствовать на встрече с украинским лидером.

В Нидерландах 4 мая является Днем поминовения, когда почитают память гражданских и военных лиц, которые погибли во Второй мировой войне. Официальная церемония по традиции проходит в Амстердаме на площади Дам.

Напомним, Зеленский прилетел в Нидерланды после своего визита в Финляндию.