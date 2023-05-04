Песков заявил, что после атаки дронов на Кремль обращения Владимира Путина не планируется Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

После того, как беспилотники пытались атаковать Кремль, специального обращения Владимира Путина не планируется. Москва знает, что все средства для ударов Киев выбирает под руководством покровителей из Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После того, как беспилотники пытались атаковать Кремль, специального обращения Владимира Путина не планируется. Москва знает, что все средства для ударов Киев выбирает под руководством покровителей из Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Помимо этого не планируется и экстренного заседания Совета безопасности Российской Федерации.

В Москве прекрасно понимают, что за всеми атаками киевского режима стоят их покровители из Вашингтона. Именно они принимают все решения, а украинская сторона просто выполняет их приказы.

Напомним, что 3 мая ночью была предпринята попытка атаковать Кремль беспилотниками. Российские военные и спецслужбы сбили два дрона, а в пресс-службе Кремля отметили, что Владимир Путин не пострадал, а на момент атаки его не было в кремлевской резиденции.