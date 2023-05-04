Минцифры РФ не получало обращений IT-компаний об упрощении приема иностранцев на работу Фото: REUTERS

Минцифры РФ не получало обращений по поводу дополнительного упрощения приема на работу иностранных специалистов, которые работают удаленно. Об этом заявили в пресс-службе ведомства в четверг, 4 мая.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские IТ-компании обсуждают с министерством возможность за свой счет оплачивать переезд зарубежных разработчиков в Россию и просят ведомство упростить процедуру приема на работу иностранных специалистов.

«В Минцифры не поступало обращений по поводу дополнительного упрощения приема на работу иностранных специалистов, которые работают удаленно», - заявили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также отметили, что на данный момент уже реализуется обширный комплекс мер, который направлен на поддержку IТ-специалистов.

«Действуют меры и для привлечения иностранных специалистов. Уже введена упрощенная процедура трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в России для таких специалистов», - сказали в министерстве, отметив, что получить вид на жительство в упрощенном порядке могут и члены их семей.