Песков рассказал о графике Путина после атаки дронов на Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о графике президента России Владимира Путина на четверг, 4 мая, отметив, что график главы государства никак не изменился и он будет работать в Кремле, где проведет разговор о ситуации в экономике с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

«Сегодня тоже день без каких-то крупных публичных мероприятий. Но сегодня достаточно важный будет разговор с Решетниковым Максимом - с минэкономразвития ... Сегодня как раз Решетников будет у него с докладом», - заявил представитель Кремля.

Песков также сообщил, российского президента запланированы и другие встречи внутреннего плана, которые не подлежат освещению в СМИ. По его словам, после атаки украинских беспилотников на Кремль «обстановка обычная рабочая».

Напомним, в пресс-службе президента России сообщили, что в ночь на среду, 3 мая, Киев намеревался нанести удар по Кремль. Сообщалось, что российские спецслужбы вывели из строя два беспилотника, а атаку назвали спланированной террористической акцией.